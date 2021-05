Terrorisme : deux décennies de guerre contre le djihadisme

Dans son ouvrage "La guerre de vingt ans", Élie Tenenbaum dresse avec Marc Hecker un panorama complet et mondial de l’antiterrorisme et du djihadisme.

Depuis vingt ans, et les attentats du 11 septembre, une bascule s’est opérée. C’est ce que rapporte Élie Tenenbaum, co-auteur de La guerre de vingt ans. "Le terrorisme existait avant et il existera probablement pendant de longues années après la lutte contre le djihadisme, mais à ce moment-là c’était la première fois qu’on avait un attentat de cette ampleur-là, de nature qui provoquait des dégâts qu’on avait vus uniquement dans le cadre d’une guerre pour le moment", explique le chercheur à l’Institut français des relations internationales.

Une mouvance plus difficile à appréhender

La réponse a alors été "à l’image du choc", avec la déclaration de George W. Bush, président de l’époque, d’une guerre contre le terrorisme. Une guerre qui s’est déployée sur tout un tas de théâtres, rajoute Élie Tenenbaum. Après le 11 septembre, une véritable stratégie de décentralisation du terrorisme a été effectuée. Aujourd’hui, en France, on voit l’utilisation d’une idéologie sans véritable organisation mais qui repose sur la volonté de certains individus qui ont été exposés par une certaine propagande, notamment via Internet. Tout ceci rend la mouvance djihadiste beaucoup plus difficile à appréhender.