Militaires tués au Mali : vive émotion à Pau

L'émotion est vive à Pau (Pyrénées-Atlantiques). Sept des 13 soldats tués dans l'accident d'hélicoptères de l'armée au Mali appartenaient au 5e régiment d'hélicoptères de combat basé dans cette ville. Les proches des victimes et les habitants ont souhaité rendre un hommage vibrant devant la mairie de la ville mardi 26 novembre. "Quand il y a des choses comme ça, il faut qu'on soit là pour montrer qu'ils ne sont pas tout seuls. Même si on ne se connaît pas, si on ne se voit pas, on est de tout cœur avec les familles qui ont perdu un être cher", témoigne une habitante venue rendre hommage aux soldats qui ont perdu la vie.

"Ce sont nos frères d'armes"

"Nous pensons surtout aussi aux camarades qui sont encore sur le terrain, qui sont encore confrontés à ce fameux danger. C'est très douloureux en tant qu'ancien. Ce sont nos frères d'armes", souligne un ancien militaire venu lui aussi soutenir les familles et l'armée. Enfin, une dernière personne interrogée par France 2 estime "que la moindre chose qu'on puisse faire aujourd'hui est de les remercier et de reconnaître leur sacrifice".

