Le terroriste Djamel Beghal bientôt expulsé de France

Une sortie de prison, mais pas une libération pour Djamel Beghal. Lundi 16 juillet, l'homme qui a fini de purger sa peine en France devrait quitter sa prison de Vezin (Ille-et-Vilaine), pour être immédiatement expulsé vers l'Algérie, son pays d'origine. Un accord diplomatique entre Paris et Alger a mené à une expulsion à laquelle il ne s'opposera pas. "Il est dans un état tel après vingt ans d'incarcération et de combat judiciaire, qu'effectivement, il préfère souffrir le risque et voir ce qu'il se passe", explique maître Bérenger Tourné, l'avocat de Djamel Beghal.

Mentor de deux terroristes

Djamel Beghal avait été condamné, entre autres, pour un projet d'attentat contre l'ambassade des États-Unis à Paris. Il est connu aussi pour être le mentor de deux terroristes : Chérif Kouachi, auteur de l'attentat contre Charlie Hebdo et Amedy Coulibaly, auteur de l'attentat contre l'Hyper Cacher. Arrivé à Alger, Djamel Beghal devra être à nouveau incarcéré. Il doit effectuer une peine de vingt ans de prison pour ses activités au sein du GIA, le groupe islamique armé.

Le JT

Les autres sujets du JT