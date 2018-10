Irak : des jeunes femmes ciblées

En Irak, une célèbre blogueuse vient d'être assassinée en pleine rue à Bagdad. Plusieurs femmes ont été tuées récemment dans le pays. L'inquiétude est forte



En quelques semaines, quatre femmes sont mortes, toutes des personnalités.... deux d'entre elles ont été assassinées, sous l'oeil des caméras :

L'inquiétude grandit en Irak, comme en témoigne cet habitant de Bagdad



"Les gens commencent à avoir peur à cause de ces assassinats, en particulier les jeunes femmes. Tout cela est dû au caractère réactionnaire de notre pays"



Dernier drame en date : l'assassinat de la jeune blogueuse Tara Farès, jeudi dernier.

Au volant de sa voiture, elle a été atteinte de plusieurs tirs. Elle était considérée comme l'une des personnalités les plus influentes du pays. Beaucoup de femmes sont sur leurs gardes :



"L'histoire se répète, Ce n'est pas le premier incident, C'est une situation difficile, La plupart des jeunes femmes, et surtout les plus célèbres, envisagent de quitter l'Irak.... certaines sont déjà parties" explique cette jeune femme dans la capitale.



Les forces de sécurité tentent de rassurer la population.

Mais dernièrement le Premier ministre a semblé lier les assassinats : les renseignements irakiens ont été saisis de l'enquête.