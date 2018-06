INFO FRANCE BLEU. Moselle : un jeune homme de 17 ans mis en examen pour apologie de terrorisme et placé sous contrôle judiciaire

Un Mosellan de 17 ans a été mis en examen ce vendredi pour apologie de terrorisme à Metz. La justice lui reproche d'avoir partagé via son téléphone portable des vidéos de propagande islamiste.

Un Mosellan de 17 ans a été mis en examen vendredi 22 juin pour apologie de terrorisme à Metz (Moselle), rapporte France Bleu Lorraine Nord. La justice lui reproche d'avoir partagé via son téléphone portable des vidéos de propagande islamiste. Sa soeur et son beau-frère âgés de 25 et 30 ans sont également mis en examen pour recel d'apologie de terrorisme.

Tous les trois, qui habitent dans l'agglomération messine, ont été laissés libres mais placés sous contrôle judiciaire. Ils nient toute radicalisation. "Mon frère n'est pas radicalisé, il est jeune, il a téléchargé des conneries", affirme l'un de ses grands frères.

Un frère fiché S

Les faits remontent à l'automne dernier. Le jeune homme de 17 ans a partagé des vidéos, téléchargées sur son téléphone portable, qui font l'apologie du jihad. On y voit notamment des victimes être décapitées, reconnait son entourage.

L'adolescent a été entendu par un juge d'instruction ce vendredi après-midi à Metz. Il a été mis en examen et laissé libre sous contrôle judiciaire mais sorti de son environnement familial. Il vivait jusqu'à présent chez ses parents, un autre de ses frères a été fiché S.

Sa soeur a également été mise en examen pour recel d'apologie de terrorisme car le téléphone portable est à son nom. Son beau-frère ne comprend pas pourquoi lui et sa femme sont poursuivis dans cette affaire. "Nous le voyons souvent mais nous ne sommes pas des personnes radicalisées", assure-t-il.