Etats-Unis : un ex-militaire qui préparait un attentat à Los Angeles a été arrêté

Un ancien militaire américain soupçonné de préparer un attentat à la bombe près de Los Angeles a été arrêté vendredi, ont annoncé lundi 29 avril les services du procureur. Il souhaitait venger les attaques commises contre deux mosquées en Nouvelle-Zélande en mars.

Sur internet et au cours de conversations avec un agent de la police fédérale (FBI) sous couverture, Mark Steven Domingo, 26 ans, a revendiqué sa foi musulmane et son soutien aux jihadistes et au groupe Etat islamique. Il a aussi affiché sa détermination à devenir un martyr de sa religion, a indiqué le procureur dans un communiqué.

Des nationalistes d'extrême droite visés

Selon les enquêteurs, cet ancien combattant, qui a servi notamment en Afghanistan, aurait tenté de se procurer une bombe artisanale pour la faire exploser lors d'un rassemblement à Long Beach le week-end du 27 au 28 avril. Ce rassemblement devait réunir des nationalistes d'extrême droite prônant la suprématie de la "race blanche". Le suspect a été arrêté vendredi après avoir reçu ce qu'il croyait être une bombe mais n'était qu'un engin factice livré par un agent sous couverture.