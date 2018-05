Attentat à Paris : hommage rendu à Ronan Gosnet, victime du terroriste

Des fleurs et beaucoup d'émotion pour rendre hommage à Ronan Gosnet. C'est sur les lieux où ce jeune homme de 29 ans à été sauvagement poignardé par Khamzat Azimov que des élus sont venus se recueillir en présence de la famille de la victime et de nombreux anonymes. "Ronan Gosnet était une personnalité particulièrement attachante. Il avait été en 2003 lauréat du concours national de la résistance et de la déportation, et il aidait une personne atteinte d'un cancer, qu'il a suivie jusqu'à sa mort", a rappelé Jacques Boutault, maire du 2ème arrondissement de Paris.

Généreux et apprécié

"Aujourd'hui je pense surtout à sa famille, à ses proches. Et je mesure à quel point c'est son absence que j'éprouve", a témoigné Pierre, avec qui Ronan s'était occupé d'une personne malade. Sa famille, venue de la Sarthe, mais également ses collègues de la librairie dans laquelle il travaillait étaient aussi venus témoigner de leur chagrin.

Le JT

Les autres sujets du JT