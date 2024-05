Plus d'un Syrien sur quatre vit dans une "pauvreté extrême" selon la Banque mondiale

Plus d'un quart des Syriens vivent dans une "pauvreté extrême", a déclaré la Banque mondiale (BM) samedi 25 mai, treize ans après le début de la guerre civile. Selon deux nouveaux rapports de la BM sur la Syrie, "27% des Syriens, soit environ 5,7 millions de personnes, vivent dans une pauvreté extrême". "Quasiment inexistante avant le conflit" en Syrie, cette forme de pauvreté touchait en 2022 plus d'un Syrien sur quatre, selon la BM, qui note que le séisme en 2023 pourrait avoir encore aggravé la situation.

La guerre a causé des dégâts considérables à l'économie, aux infrastructures et à l'industrie du pays, une situation exacerbée par les sanctions occidentales. Selon la Banque mondiale, "les déficits de financement persistants et l'accès limité à l'aide humanitaire" ont fortement éprouvé les Syriens les plus démunis, déjà confrontés à "une flambée des prix, un accès réduit aux services de base et un chômage en hausse".

L'ONU avait précédemment précisé à l'AFP que son plan de réponse humanitaire en Syrie pour 2024 nécessitait plus de 4 milliards de dollars, mais que seulement 6% de ce montant avaient été financés jusqu'à présent. La communauté internationale doit se réunir lundi à Bruxelles (Belgique) pour tenter de mobiliser des fonds en faveur de la Syrie lors d'une conférence annuelle de dons.