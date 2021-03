Syrie : dix ans après le début de la guerre, où en est le conflit ?

La Syrie est enlisée dans une guerre depuis dix ans. Comment Bachar Al-Assad a-t-il pu se maintenir au pouvoir ? Après avoir perdu la majorité du pays au début de la guerre civile, son régime tient aujourd’hui 70% du territoire d’une main de fer. “Il tient par la terreur, parce qu’il a réprimé de façon très cruelle et massive toute contestation, donc les gens ont peur, sont terrorisés, n’ont pas les moyens de s’exprimer”, explique Pascal Boniface, directeur de l’Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS). La reconquête du pays s’est faite au prix de 380 000 morts et 11 millions de Syriens déplacés ou réfugiés selon l’ONU.

Des alliés de poids

Malgré les bombardements ou les attaques chimiques, trois zones échappent encore à Bachar Al-Assad : la poche d’Idleb, tenue par des groupes rebelles ou djihadistes, la frontière turque, et le Kurdistan syrien. Le dictateur compte sur l’Iran et la Russie, deux alliés de poids. “Il aurait été emporté en 2012 sans les Iraniens, et aurait été emporté en 2015 sans les Russes” analyse Michel Duclos, expert à l’Institut Montaigne. Sur le terrain, les combats se poursuivent et les civils en payent toujours le prix.