Syrie : les Kurdes s'allient avec la Syrie

"C'est sur la base russe de Hmeimim en Syrie qu'a été scellé l'accord entre les Kurdes les Syriens dimanche 13 octobre. Il prévoit que d'ici mardi soir, l'armée de Bashar al-Assad doit prendre position le long de la frontière avec la Turquie. Un accord de circonstance pour les Kurdes qui, seuls, sont bien incapables de repousser l'offensive de l'armée turque. Au sixième jour de l'opération lancée par Recep Erdogan, la situation est plus explosive que jamais avec un risque sérieux de confrontation entre l'armée turque et l'armée syrienne", détaille le journaliste de France 2 Dominique Derda.

Vladmir Poutine joue les négociateurs

"Sur le terrain diplomatique, ni les pressions françaises et européennes, ni les menaces américaines de sanctions économiques, ne semblent capables de faire reculer le président turc. Et c'est Vladimir Poutine une fois encore qui se retrouve au centre du jeu. Le président russe veut contribuer à rétablir le dialogue entre la Turquie et la Syrie et profiter du retrait américain initié par Donald Trump", conclut Dominique Derda.

