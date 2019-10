Offensive turque en Syrie : l'exode des Kurdes se poursuit

Des villes pilonnées par les forces turques. L'offensive d'Ankara qui a débuté mercredi 9 octobre dans le nord de la Syrie a pour objectif de chasser les Kurdes sur une bande de 120 km de long. Selon l'ONU, 70 000 civils ont déjà choisi l'exode. Ils partent à pied ou à bord de véhicules, mais la plupart des familles ne savent pas où aller. "Nous avons décidé de partir parce que nous avons vu que la situation empirait. Des enfants meurent et personne ne fait rien", déplore une femme entourée d'enfants à l'arrière d'une camionnette.

Des dizaines de civils tués

Côté kurde, les forces démocratiques syriennes utilisent des tranchées et des tunnels pour résister à l'assaut de l'armée turque. 29 combattants et 10 civils kurdes auraient été tués par les frappes aériennes et les tirs d'artillerie. Côté turc, un soldat et six civils auraient été victimes des roquettes kurdes. Donald Trump a évoqué la possibilité que les États-Unis se posent en médiateur pour un cessez-le-feu.

