Sommet européen : le plan de relance approuvé par les 27 États-membres

H. Huet, C. Chen

H. Huet, C. Chen

Sourires sous les masques et accolades : les 27 États-membres de l'Union européenne se sont mis d'accord, à l'occasion du sommet européen qui a eu lieu à Bruxelles (Belgique) du 10 au 11 décembre, sur un plan de relance exceptionnel de 750 milliards d'euros. "C'est une réponse qui était indispensable sur le plan budgétaire," a souligné Emmanuel Macron. Jusqu'ici, la Hongrie et la Pologne bloquaient les négociations. Une médiation d'Angela Merkel a permis de surmonter l'obstruction.

40 milliards d'euros pour la France

L'argent ira aux pays les plus affectés par le Covid-19. L'Italie (65 milliards d'euros) et l'Espagne (59 milliards) vont grandement en bénéficier, tout comme, dans une proportion moindre, la France (40 milliards). Un autre accord a été trouvé, au sujet des sanctions visant la Turquie. Cette dernière mène des travaux d'exploration gazière dans des zones maritimes disputées avec la Grèce et Chypre. Dernier volet abordé : un nouvel objectif climatique. Les 27 États s'engagent à baisser leurs émissions de CO2 d'au moins 55% d'ici 2030.

