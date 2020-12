Europe : un plan de relance historique

Un plan de relance historique, qui s'élève à 750 milliards d'euros, a été adopté jeudi 10 décembre par le Conseil européen. "Il va falloir être patient, explique le journaliste Julien Gasparutto, en direct de Bruxelles (Belgique). Chaque pays doit d'abord présenter son propre plan de relance pour le faire valider par la Commission européenne, qui va emprunter une partie de cet argent". Il faudra attendre la fin du printemps prochain pour voir les premiers fonds débloqués. Les pays les plus affectés par l'épidémie de coronavirus toucheront le plus d'aides : 65 milliards d'euros pour l'Italie, 59 milliards d'euros pour l'Espagne et 40 milliards d'euros pour la France.



L'Union européenne envisage de créer de nouveaux impôts

Les États devront respecter des conditions pour obtenir les fonds : 37% du budget devra être investi dans la transition écologique et 20% dans la digitalisation de l'économie. Le plan de relance est financé par 312 milliards d'euros de subventions que les États n'auront pas à rembourser directement, et par 360 milliards d'euros de prêts contractés par la Commission pour tous les États membre. Une première dans l'histoire européenne. Pour rembourser l'emprunt, l'Union européenne envisage de créer de nouveaux impôts sur les GAFAM, d'appliquer une taxe carbone aux frontières de l'Europe, ou encore de mettre en place une taxation sur le plastique. Selon plusieurs économistes, les prélèvements ne seront pas suffisants pour éponger la dette.

