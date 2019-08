Contre-sommet du G7 : Bayonne sous surveillance

Alors que les chefs d'État entamaient les premières réunions du G7 à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), des manifestations anti-G7 se sont tenues à quelques kilomètres de là, à Bayonne. Certains manifestants sont encore sur place dans la soirée. "Les manifestants sont toujours là et on sent que cette situation peut durer une bonne partie de la soirée. Environ 200 manifestants tentent depuis plus d'une heure de franchir des ponts qui permettent de traverser Bayonne et d'atteindre le centre historique de la ville", explique le journaliste Matthieu Boisseau, en duplex depuis Bayonne.

"On ne peut parler d'accalmie pour le moment"

Depuis un bon moment, les manifestants se heurtent aux barrages systématiques des forces de l'ordre. Les gaz lacrymogènes envahissent régulièrement les quais. "Un petit groupe de manifestants a quitté les lieux, mais on ne peut parler d'accalmie pour le moment", précise le journaliste.

