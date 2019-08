Bayonne : ville quasi déserte pour le sommet du G7

Des heurts ont éclaté à Urrugne (Pyrénées-Atlantiques), à la veille de l'ouverture du sommet du G7 qui s'ouvre samedi 24 août à Biarritz. "Les affrontements [du vendredi 23 août] ont confirmé la présence de militants du black bloc. Alors une question se pose : où ces éventuels débordements vont-ils se produire ? Une ville en particulier se prépare : c'est Bayonne", commente Matthieu Boisseau, en duplex depuis Hendaye pour le 13 Heures de France 2.

Bayonne "en état de siège"

Samedi 24 août au matin, il n'y a personne sur les rives de l'Adour, ni même sur la place du marché habituellement bondée. Bayonne est désertée ou presque. À chaque coin de rue, des policiers et des gendarmes. Difficile pour les habitants de reconnaître leurs villes. "C'est une des périodes les plus vivantes de l'année. Et puis là, c'est mort. C'est vraiment ville morte. On a l'air d'être un peu en état de siège", témoigne une habitante.

