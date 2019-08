Premiers heurts en marge du G7 : 17 interpellations, 4 policiers légèrement blessés

Les affrontements se sont déroulés à Urrugne, près du camp où résident une partie des opposants au sommet du G7, qui s'ouvre samedi à Biarritz.

Dix-sept personnes ont été interpellées et placées en garde à vue, et quatre policiers ont été légèrement blessés dans la soirée à Urrugne (Pyrénées-Atlantiques) lors de heurts entre des manifestants et les forces de l'ordre, a-t-on appris auprès de la préfecture vendredi 23 août.

Les affrontements se sont déroulés à une vingtaine de km de Biarritz, près du camp où résident une partie des opposants au sommet du G7. Les policiers ont été légèrement blessés par un tir de mortier d'artifice, selon la préfecture, qui a précisé que la situation était stabilisée un peu après 22 heures. Les personnes interpellées l'ont été pour dissimulation de visage et attroupement après sommations.

Dans l'après-midi à Urrugne, 100 à 200 personnes avaient tenté d'accéder à un rond-point menant à l'autoroute A63 qui relie Biarritz à la frontière espagnole, avant d'être repoussées par les forces de l'ordre, a précisé la préfecture. Les policiers ont alors essuyé des jets de projectiles venant des manifestants et, après sommations, ont effectué deux tirs de lanceurs de balles de défense (LBD), selon la même source.

Grenades lacrymogènes et tirs de LBD

Durant le repli de certains manifestants vers le lieu de vie des anti-G7, un ancien camp de vacances, plusieurs interpellations ont été effectuées sur la route de la Corniche, qui longe la côte.

Des manifestants ont ensuite tenté de bloquer l'accès de leur camp en montant de petites barricades de fortune. Les forces de l'ordre ont reçu des projectiles, sont entrées dans le camp, et ont fait usage de grenades lacrymogènes et de LBD, sous les yeux médusés de vacanciers d'une résidence voisine.

Une manifestation, déclarée, est prévue samedi entre Hendaye et Irun (Espagne) dans le cadre du contre-sommet. Plus de 13 000 policiers et gendarmes sont mobilisés à Biarritz et dans sa région pour assurer la sécurité du sommet du G7, ainsi que du contre-sommet des anti-G7, tenus à distance de la station balnéaire, et qui s'est achevé vendredi.