Reportage Séisme en Turquie : entre angoisse et impatience, les habitants de Gaziantep attendent le feu vert des experts pour regagner leurs logements

Un peu plus d'une semaine Les experts en bâtiment multiplient les contrôles à Gaziantep après le séisme. Ils autorisent ou non les habitants à regagner leurs logements.

Dans le centre-ville de Ganziantep, meurtri par le séisme du 6 février 2023, Jamal regagne son box de concierge dans un immeuble. Derrière lui, une bande sombre traverse le mur. Pourtant, le vieil homme ne s'inquiète pas : "Ce ne sont que de petites fissures, mais ça ne fait rien. L'immeuble est en bon état, c'est très solide, car c'est du béton ici. Il n'y a pas de problème."

Malgré de légères répliques, des habitants ont regagné leur appartement depuis le séisme. Avec quelques contraintes pour Abdulrahman. "L'eau a commencé à revenir et pour le gaz, c'est le cas depuis hier pour les immeubles qui ont été contrôlés". Dans la ville de deux millions d'habitants, il n'y a pas assez d'experts en bâtiment par rapport à la quantité d'immeubles touchés et la demande de plus en plus pressantes des habitants de retrouver leurs foyers.



Des experts sous pression après de nombreuses arrestations

Si beaucoup d'habitants redoutent ces contrôles, pourtant, ils n'ont aujourd'hui plus d'endroits où aller. Manal a ainsi attendu ces experts avec angoisse avant de pouvoir retrouver son logement. "C'était risqué, mais aujourd'hui, ils sont venus et tout était réglé, explique-t-elle. Bon, ça n'a duré qu'un quart d'heure, ça a été très rapide, mais ils étaient sûrs à 100 %. Ce n'est pas dans leur intérêt de mentir."

"S'ils mentent aux gens et qu'un nouveau drame se produit, ils seront dans une très mauvaise situation." Manal, habitante de Gaziantep à franceinfo

Les experts ont aujourd'hui une grosse pression. Après le séisme, de nombreux promoteurs ont été arrêtés par les autorités. Ils ont été accusés de ne pas avoir respecté les normes antisismiques. Une centaine d'enquêtes ont été ouvertes en Turquie.

A travers le pays, des centaines de milliers de sans-abri font toujours face à la faim et au froid. Selon le gouvernement turc, 1,2 million de personnes ont été logées dans des résidences pour étudiants, plus de 206 000 tentes ont été dressées et 400 000 sinistrés évacuées des régions dévastées.