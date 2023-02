DIRECT. Séisme en Turquie et en Syrie : Damas annonce l'ouverture de deux nouveaux points de passage pour accélérer l'arrivée de l'aide humanitaire

Ce qu'il faut savoir

La Syrie va-t-elle (enfin) recevoir l'aide humanitaire nécessaire ? Damas a annoncé, lundi 13 février, l'ouverture pour une période initiale de trois mois, de deux nouveaux points de passage avec la Turquie pour accélérer l'arrivée des secours. Jusque-là, un seul point de passage, celui de Bab al-Hawa, était ouvert pour accéder zones rebelles du nord-ouest de la Syrie. Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a salué cette décision du président syrien Bachar al-Assad qui "va permettre à plus d'aide d'entrer, plus vite". Suivez notre direct.

Un bilan qui continue de grimper. Au total, 35 331 personnes sont mortes, selon les derniers bilans disponibles, lundi soir. Dans le détail, on dénombre 31 643 morts dans le sud de la Turquie, selon l'Afad, organisme public turc de gestion des catastrophes, tandis que les autorités ont dénombré 3 688 morts en Syrie.

Des centaines de milliers de sans-abri font toujours face à la faim et au froid. Selon le gouvernement turc, quelque 1,2 million de personnes ont été logées dans des résidences pour étudiants, plus de 206 000 tentes ont été dressées et 400 000 sinistrés évacuées des régions dévastées.

De rares survivants. Dans la nuit de dimanche à lundi, sept personnes ont été dégagées vivantes en Turquie, selon la presse, dont un enfant de trois ans à Kahramanmaras et une femme de 60 ans à Besni. Une autre, de 40 ans, a aussi été sauvée au bout de 170 heures à Gaziantep.