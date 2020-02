L'incroyable histoire de Yoann Barbereau, l'homme qui a fui les "Geôles de Sibérie"

L'ancien directeur de l'Alliance française d'Irkoutsk en Russie, Yoann Barbereau a fui la justice russe après avoir été condamné à 15 ans de camp. Un peu plus de deux ans après son retour en France, il publie sa version des faits et n'épargne ni la Russie, ni la diplomatie française.

"Le FSB (les services secrets russes) a encouragé ma vocation d'écrivain : je les remercie de tout cœur." Dans un livre publié cinq ans jour pour jour après son incarcération dans une prison russe, l'ancien directeur de l'Alliance française d'Irkoutsk Yoann Barbereau, qui a fui la Russie en 2017, livre un témoignage digne d'un roman d'espionnage.

"Réussir à écrire un livre, c'était mon ambition depuis longtemps. Mais ce livre s'est imposé à moi", raconte ce Nantais de 41 ans, auteur de Dans les geôles de Sibérie (Éditions Stock). D'une séance de tabassage dans une prison russe à sa fuite à pied à travers la forêt estonienne, les aventures narrées par Yoann Barbereau sont à proprement parler incroyables. Mais "je n'invente rien, je ne romance jamais", sauf pour protéger des amis, assure-t-il. "C'est la stricte vérité telle que je l'ai vécue."

Première fuite

Directeur de l'Alliance française d'Irkoutsk, en Sibérie, le Français avait été arrêté le 11 février 2015 par des hommes cagoulés, devant sa femme russe et leur fille alors âgée de 5 ans. Emprisonné 71 jours puis interné en hôpital psychiatrique, il est poursuivi pour une affaire de pédophilie qu'il dit montée de toutes pièces par le FSB, un "Kompromat" (dossier compromettant) aux origines toujours mystérieuses.

"Pas un seul témoin pour m'accuser, les éléments réunis formaient une construction tantôt loufoque, tantôt farfelue", décrit-il. Dans son livre, Yoann Barbereau raconte "pour la première fois" cette soirée de tabassage en détention lors de la Saint-Valentin, durant laquelle les "gardiennes ont décidé de se divertir ou de se venger, peut-être les deux".

Placé sous résidence surveillée à Irkoutsk, Barbereau s'enfuit une première fois vers l'Ouest, en laissant son téléphone dans un car en direction de la Mongolie afin de brouiller les pistes. Arrivé à Moscou, il est accueilli à l'ambassade française, qui devient vite une prison dorée.

"Platon en robe de chambre"

Les Russes ayant été prévenus de sa présence, il ne peut plus sortir et doit noyer son ennui dans les "joies culinaires partagées" qu'il savoure dans les cuisines de l'ambassade. "Je suis un Platon en robe de chambre à l'ivresse paresseuse", raconte celui qui une fois par mois, le dimanche, prend l'apéritif avec l'ambassadeur.

Cette cohabitation forcée avec des diplomates français, qu'il juge "irréfléchis" et "incompétents", lui laisse un goût amer. "Un précepte guide les hommes du Quai d'Orsay: En toutes circonstances, penser d'abord à se couvrir", estime-t-il. "J'étais parfaitement inutilisable, inutile et même dangereux désormais pour leurs carrières."

Ce sont ces mêmes diplomates qui lui apprendront sa condamnation par contumace à 15 ans de camp à régime sévère par la justice russe. "J'étais aux portes d'un camp de travail, ces gens n'avaient qu'un objectif: construire un rempart et les écrans de fumée qui protégeraient leurs carrières (...) Certains proposaient d'utiliser les rumeurs propagées par le FSB dans la presse locale, les histoires d'oligarques cocufiés", ajoute-t-il encore.

Interrogé, le ministère des Affaires étrangères a rappelé "avoir pris toutes les mesures nécessaires" pour assister Yoann Barbereau "et assurer sa sécurité" à l'époque. "L'affaire étant actuellement en débat devant le juge, il n'est pas possible de la commenter davantage", a-t-on ajouté de même source.

Fuite à travers l’Europe

Des préparatifs d'exfiltration, entamés par des agents de la DGSE, sont abandonnés après l'élection présidentielle de mai 2017. Profitant de l'exposition médiatique suscitée par la diffusion à venir d'un reportage d'Envoyé spécial sur son affaire, Barbereau décide finalement de s'enfuir seul, aidé par une amie russe, en préparant son trajet sur des cartes satellites.

Après une marche de 12 km à la frontière russo-estonienne, au cours de laquelle il croise un loup gris et s'enfonce dans un marais, il entre enfin dans l'Union européenne. Arrivé à Paris, il est dès le lendemain sur le plateau d'Élise Lucet, qui ressemble "curieusement à la directrice de l'hôpital psychiatrique que j'avais connue".

Aujourd'hui installé à Douarnenez (Finistère), le fugitif, toujours visé par une notice rouge d'Interpol, voit sa fille, installée à l'étranger avec sa mère, pendant les vacances scolaires. Il a entamé des procédures judiciaires contre l'État russe devant la Cour européenne des droits de l'homme et contre l'État français devant la justice administrative. Et réfléchit à un deuxième livre. "Ce que j'essaie de faire, c'est de naître comme écrivain. C'est ce qui me rend heureux."