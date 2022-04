Ukraine : le retour de la guerre froide

Sur la base de Riverside en Californie (États-Unis), des soldats américains chargent des canons dans des avions gros-porteurs destinés à l'Ukraine. Ce ballet n'est pas près de s'arrêter. Le président américain Joe Biden veut lancer un nouveau plan de soutien pharaonique à l'Ukraine : 33 milliards de dollars, notamment d'aide militaire. "Le coût de ce combat n'est pas léger, mais céder à l'agression serait un coût encore plus élevé si on laissait faire", a ainsi déclaré Joe Biden.



La CIA aurait permis au président ukrainien d'échapper à des tentatives d' assassinat

Ces derniers jours, les États-Unis ont acquis une conviction : l'Ukraine peut gagner la guerre. Selon des informations de presse, la CIA aurait déjà aidé et permis au président ukrainien Volodymyr Zelensky d'échapper à une douzaine de tentatives d'assassinat. Pour les politologues, les États-Unis ne peuvent aujourd'hui plus faire marche arrière. La confrontation entre l'Occident et la Russie est désormais très claire, et Moscou veut le faire savoir. À propos des missiles nucléaires Sarmat que la Russie possède, le président russe Vladimir Poutine a déclaré : "Nous allons les utiliser s'il le faut, et j'aimerais que tout le monde le sache."