Témoignage "Je ne peux pas aller dans l'ambassade russe à Paris" : Alexandre, réfugié politique en France, se bat contre Vladimir Poutine depuis ses 13 ans

Les Russes sont appelés aux urnes pour le premier tour depuis le vendredi 15 et jusqu'au dimanche 17 mars. Encore une fois le scrutin semble joué d'avance, Vladimir Poutine étant presque assuré d'être reconduit à la tête du pays sans même faire réellement campagne. L'élection est suivie de près par les militants anti-Poutine, réfugiés en France depuis le début de la guerre en Ukraine qu'ils condamnent.

C'est le cas d'Alexandre Lavut, un jeune homme de 18 ans qui s'est est réfugié en France depuis 2022, où il a obtenu l'asile politique. Il est actuellement lycéen à Paris, en classe de première, et poursuit ses actions militantes entamées à l'âge de 13 ans pour dénoncer le régime de Vladimir Poutine. Il a appris le français dans une classe d'intégration au lycée. "Je suis jaloux parfois en voyant les adolescents français qui vivent ce que j'appelle leur 'best life' [leur meilleure vie]. Je sens que leurs problèmes sont beaucoup plus raisonnables que les miens", raconte le lycéen.

"Je ne peux pas aller dans l'ambassade russe à Paris"

Avec ses 18 ans, Alexandre pourrait aller voter à la présidentielle russe : "En revanche, puisque je suis réfugié politique, je ne peux pas aller dans l'ambassade russe à Paris". Résultat, il ne pourra donc pas glisser un bulletin dans l'urne. "Ce qui est important, c'est de voter contre Poutine. Comme ça, on peut au moins essayer de casser la réalité que Poutine essaie de construire, depuis des années, qu'il serait seul dans la politique russe", poursuit-il. De nombreux opposants à Vladimir Poutine, notamment Alexeï Navalny et Boris Nemtsov, sont morts à cause de leur combat. Alexandre Lavut le reconnaît, il craint de s'exprimer publiquement.

"Mais qu'est-ce que je peux faire d'autre ? Je suis parti pour quoi, pour manger les croissants et pour apprendre le français dans un lycée français ? Non, je suis parti pour mener un combat pour ceux qui sont restés en Russie, ne pouvant pas aller en Europe. Je dois le faire." Alexandre Lavut, opposant à Vladimir Poutine à franceinfo

S'il pouvait parler à Vladimir Poutine, il aimerait lui dire : "De quoi vous rêvez ? Est-ce que vous avez des cauchemars ? Est-ce que vous dormez bien ? Il y a tellement de sang et de vies détruites. Je ne peux pas imaginer qu'il dort normalement." En attendant, il continue sa vie au lycée, en France, avec une moyenne générale de 15.