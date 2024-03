Le scénario de l'élection présidentielle russe semble déjà écrit. Il n'y a que quatre candidats et les trois concurrents de Vladimir Poutine, Leonid Sloutsky du parti LDPR ultranationaliste, Nikolaï Kharitonov du Parti communiste et Vladislav Davankov du parti Nouveau peuple, pro business et la frange la plus modérée du régime, n'ont d'opposants que le nom. Les véritables opposants à Vladimir Poutine sont donc orphelins de candidat et s'interrogent : aller voter ou pas ?

Le pouvoir russe a souvent éliminé ses opposants les plus dangereux avant même le début de l'élection. Alexeï Navalny en avait fait les frais en 2018. Mais jusque-là, le Kremlin autorisait toujours un candidat affichant des valeurs libérales à se présenter, quitte à tirer les ficelles en coulisse. Cette année, Boris Nadiejdine, antiguerre, a semblé être ce candidat-là, jusqu'à sa disqualification par la commission électorale en février dernier.

Cette manœuvre, l'emprisonnement de nombreux opposants, a définitivement dégoûté Anton, qui a décidé qu'il n'irait pas voter cette année : "Je ne voterai pas à ces élections. Les années précédentes, j'y ai participé avec persévérance, parce que c'est un devoir civique. Mais dans le cas présent, ce n'est pas une élection, mais une acclamation. Par conséquent, je ne participerai ni en personne ni par voie électronique et je ne voterai surtout pas à distance."

"Globalement, tout ça ressemble à un spectacle de cirque. Et si on veut aller au cirque, il y a un bon cirque à Moscou." Anton, abstentionniste russe à franceinfo

Voter nul en inscrivant un slogan anti-Poutine

Victoria avait apporté sa signature à Boris Nadiejdine. Elle aussi a longtemps hésité, mais finalement elle ira voter nul en inscrivant un slogan antiguerre sur son bulletin. Ainsi, la commission électorale saura que Vladimir Poutine a des opposants, dit-elle dépitée. "Bien sûr je reste réaliste, je sais que si j'écris 'Poutine assassin' sur mon bulletin, Poutine n'abandonnera pas le pouvoir demain. Mais je préfère faire quelque chose, être active, explique Victoria. Et il me semble que la situation actuelle en Russie résulte en partie du fait que de nombreuses personnes ne sont pas allées voter les années précédentes, ou n'ont pas considéré que c'était important."

Pour d'autres électeurs d'opposition, le vote refuge sera pour Vladislav Davankov, le plus modéré des trois concurrents de Vladimir Poutine. Les sondages officiels lui promettent 5 à 6% des voix.