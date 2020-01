Russie : Vladimir Poutine, plus que jamais maître du jeu

Tout le monde a été pris de court et tout le monde décortique chaque mot prononcé par Vladimir Poutine pour essayer de le comprendre. Le président de la Russie prépare l'avenir. L'avenir immédiat puisqu'il a reconnu qu'il émanait de la société une volonté de changement. Dmitri Medvedev en fait les frais, il a peut-être servi de fusible. C'était un fidèle, il était loyal à Poutine, mais il était aussi très impopulaire.

Poutine prépare 2024

À plus long terme, Vladimir Poutine a lancé un grand chantier institutionnel avec des propositions de réformes de la Constitution, avec notamment la nomination du Premier ministre, non plus par le président, mais par le Parlement. Pas question toutefois de trop affaiblir le Kremlin. Le successeur de Medvedev, un inconnu, sera-t-il le futur dauphin de Poutine ? Il est trop tôt pour le savoir. Ce qui est sûr, c'est que le maître du jeu en Russie est encore Vladimir Poutine et que ses spéculations sur sa succession sont relancées, car il n'a pas le droit de se représenter en 2024 selon la Constitution actuelle.

Le JT

Les autres sujets du JT