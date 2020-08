Russie : l'opposant Alexeï Navalny empoisonné ?

Inconscient, sur un brancard, Alexeï Navalny est entre la vie et la mort, en réanimation. L'homme se trouve dans une pièce sous haute surveillance de la police russe, dans un hôpital. L'activiste était à bord d'un avion et retournait à Moscou lorsqu'il s'est mis à hurler de douleur. En cause selon ses proches : une boisson chaude empoisonnée prise dans un gobelet en carton à l'aéroport, juste avant le décollage. La police russe a ouvert une enquête.

Vers en transfert en Europe de l'Ouest ?

Les médecins de leur côté, restent très prudents. "L'empoisonnement est une raison possible de la dégradation de son état de santé. On travaille sur toutes les pistes", explique Anatoly Kalichenko, vice-directeur de l'hôpital d'Omsk. Si la piste se confirme, Navalny ne serait pas le premier à avoir été empoisonné ces dernières années. Dans les prochaines heures, il pourrait être transféré à l'étranger. L'Allemagne et la France se disent prêtes à l'accueillir.

