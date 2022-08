Russie : l'attentat sur la fille d'un ultra-conservateur interroge

Daria Douguina, présentée comme journaliste et politologue russe, a été tuée dans l'explosion de son véhicule, près de Moscou, le soir du samedi 20 août. Son père est réputé proche de Vladimir Poutine et défenseur d'une ligne radicale sur l'Ukraine.

Il aurait dû se trouver dans le véhicule qui a explosé dans la banlieue de Moscou, samedi 20 août au soir. Alexandre Douguine, à proximité de la voiture, se tient le visage. Idéologue ultra-nationaliste russe, il vient de voir sa fille mourir sous ses yeux. Il était très certainement la cible de l'attentat. Ce soir-là, lui et sa fille de 29 ans participaient à une conférence. Au retour, il laisse son véhicule à sa fille et monte dans un autre. La jeune femme prend la route et la voiture piégée explose à une quarantaine de kilomètres de la capitale russe.

Homme influent réputé proche de Poutine

Alexandre Douguine se vante d'être un des proches de Poutine. Ultra-conservateur, il poussait notamment à l'invasion de l'Ukraine dès 2014. "Ce n'était pas un influenceur direct, pas un ami, mais c'était quelqu'un qui avait un poids pour justifier les actions meurtrières de Poutine, ses visées expansionnistes et son idéologie de destruction", précise Nicolas Tenzer, politologue spécialiste de la Russie.