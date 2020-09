"Proletarka", l'ancienne cité russe du textile à l'abandon

Tver. 200 kilomètres de Moscou. Cet ancien paradis de la Russie tsariste est plus connu sous le nom de "Proletarka". À traduire par "prolétaire". Ce complexe industriel a commencé à loger ses travailleurs du textile en 1910, mais l'arrivée des textiles russes chinois dans les années 1990 a dévasté la cité modèle. On y vit aujourd'hui dans une grande pauvreté. "À l'époque, il y avait de la moquette et des miroirs sur les murs des couloirs, tout était dans un état parfait", se désole une retraitée de 69 ans. "On dirait qu'on continue à vivre à la fin du 19e siècle, alors qu'en réalité, c'est déjà le 21e siècle, c'est un plateau de tournage tout prêt, gratuit", ajoute un autre retraité.

Reconstruire ou raser ?

Pour les guides et historiens, il y a deux camps : ceux qui pensent qu'il faut tout raser et construire un quartier moderne. Les autres, qui veulent que cela devienne un monument d'architecture, à reconstruire et protéger. Mais "Proletarka" est loin d'être un cas isolé. Un tiers du parc immobilier russe nécessite une remise en état d'envergure. Vladimir Poutine a fait de la crise du logement en Russie un de ses grands projets nationaux. L'objectif : créer 120 millions de m² d'ici 2024.