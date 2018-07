La Russie retrouve son tsar

Cent ans après l'exécution du dernier tsar de Russie, Nicolas II, et de membres de sa famille, une messe a été organisée devant l'église construite là où ils ont été fusillés. Les tests effectués sur les corps retrouvés en 1979 confirment enfin qu'il s'agit de leurs dépouilles. Le clergé a salué les progrès de l'enquête.

Des centaines de Russes réunis

Lors de la messe, le pape a tenu à leur rendre hommage : "Rassemblés en nombre aujourd'hui, nous pensons à la tragédie de la maison Ipatiev qui a eu lieu il y a 100 ans, et nous prions Dieu, nous prions le Tsar Nicolas, un martyr. Nous prions pour ceux qui ont souffert avec lui, pour que là où ils sont, au paradis, ils prient pour notre mère patrie ici-bas". Une procession a été organisée à la mémoire de Nicolas II et de sa famille. Elle réunissait des centaines de Russes. "Je veux demander pardon à la famille du tsar pour toutes ces atrocités commises par notre peuple", explique une Russe venue l'honorer dans le cortège. La Russie est maintenant sûre d'avoir retrouvé son tsar et la puissante Église orthodoxe a autorisé l'inhumation religieuse de la famille impériale.