Présidentielle en Russie : Vladimir Poutine demande aux électeurs de se rendre aux urnes pour "déterminer l'avenir" du pays

"Chers citoyens de Russie , chers amis...". A la veille de l'élection présidentielle, Vladimir Poutine implore les électeurs de se rendre aux urnes. "Il est essentiel de souligner notre cohésion et notre détermination et d'aller de l'avant ensemble. Chaque vote est important et significatif", explique le président, dans une vidéo diffusée sur Channel One, jeudi 13 mars.

"Je vous demande de participer au vote et d'exprimer votre position civile et patriotique, de voter pour votre candidat, un candidat que vous avez choisi, pour l'avenir réussi de notre bien-aimé. Russie, a ajouté celui qui devrait remporter un cinquième mandat. Vous seuls, citoyens russes, pouvez décider de l'avenir de la patrie".

Le chef du Kremlin déclare que tous les électeurs souhaitaient voir une Russie "riche, forte, libre et prospère". "Nous voulons un niveau de vie et un qualité de vie à améliorer. Qu'il en soit ainsi", a-t-il souligné. Et d'ajouter : "Ceux qui participent à l'opération spéciale [la guerre en Ukraine] voteront également. Ils sont un exemple pour tous les Russes". Les électeurs russes doivent se prononcer sur le nom du futur président, du vendredi 15 au dimanche 17 mars.