Incendie dans un centre commercial de Sibérie : la corruption mise en accusation

Ils sont des centaines sur la place centrale de Kemerovo, en Sibérie (Russie). Ce sont des familles et des proches des familles victimes de l'incendie. Ils demandent la démission des autorités locales qu'ils accusent de corruption. "Toute ma famille est morte dans les flammes, ma petite soeur, ma femme et mes trois enfants. Ils avaient cinq ans, sept ans et deux ans", crie un homme. Le vice-gouverneur de la région se met à genoux devant la foule et lui demande pardon.

Poutine promet que les responsables seront traduits en justice

Cela ne suffira pas à calmer la colère des habitants. Tous sont convaincus que c'est grâce à des pots de vin que le propriétaire du centre commercial a obtenu l'autorisation d'accueillir du public. Quand le feu s'est déclaré dimanche 25 mars dans l'après-midi, les issues de secours étaient fermées à clé et le système anti-incendie ne fonctionnait pas. Tout juste réélu, Vladimlir Poutine s'est rendu au chevet des blessés. Vladimir Poutine promet que tous les responsables seront traduits en justice et décrète pur demain une journée de deuil national.

