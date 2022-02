Guerre en Ukraine : qui sont les hommes de l'ombre qui entourent Vladimir Poutine ?

V. Lerouge, C. Meyer, O. Siou, C. Chabaud, I. Cavaletto

Ce conflit en Ukraine montre un président russe contre le reste du monde. Cependant, l'homme fort du Kremlin n’est pas un homme seul et bénéficie du soutien de quelques fidèles alliés russes.

Vladimir Poutine, est-il devenu un dirigeant isolé ? Après 20 ans à la tête du pays, le président a réduit sa cour à quelques anciens du KGB. Dans son cercle proche, on trouve Sergueï Choïgou, ministre de la Défense et ami intime de Poutine. L’intervention en Syrie venait de lui et il a également obtenu du président une hausse de 30 % du budget de l’armée. Il y a également Sergueï Lavrov, ministre des Affaires étrangères depuis 18 ans. Il est obnubilé par un retour de l’influence perdue de la Russie.

La Biélorussie, fidèle alliée au-delà des frontières

La décision d’envahir l’Ukraine traduit l’influence de ces hommes militaires russes "qui appartiennent à une génération soviétique" selon une experte. Le général Bortnikov, patron général du service secret russe et Sergueï Narychkine à la tête des renseignements extérieurs font aussi partie de l’entourage du président russe. Poutine choisit cependant seul. Au-delà des frontières, Vladimir Poutine peut aussi compter sur le président de la Biélorussie, fidèle allié.