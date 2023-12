Guerre en Ukraine : Vladimir Poutine revendique "la consolidation" de la société russe grâce à sa tentative d'invasion

Vladimir Poutine a salué la "consolidation de la société" russe derrière son assaut sur l'Ukraine, s'exprimant devant les hauts gradés de son armée, mardi 19 décembre, à quelques mois de la présidentielle et du deuxième anniversaire du lancement de cette guerre meurtrière. Faisant le bilan de l'année 2023, le président russe a une nouvelle fois reproché à l'Occident de lui faire la guerre à travers l'Ukraine, accusé son voisin de nazisme et remis en cause l'existence de la nation ukrainienne.

Et il a de nouveau présenté ce conflit comme une lutte pour la survie de la Russie face à l'Occident. "Le plus important, c'est peut-être (...) cette consolidation générale de toutes les forces de la société. Je remercie une fois ceux qui aident nos combattants sur le front", a-t-il lancé devant un parterre de généraux, de hauts fonctionnaires et même le patriarche orthodoxe Kirill, réunis en collège au ministère de la Défense.

"Je veux mentionner une fois de plus l'énorme soutien que nos citoyens, entrepreneurs et bénévoles, représentants d'organisations publiques, partis et collectifs d'entreprises, écoliers, étudiants et retraités apportent aux unités de combat", a-t-il ajouté. Il a salué aussi le bond de la production d'armes et de munitions de l'industrie russe. Vladimir Poutine n'a cependant pas évoqué l'étendue des pertes russes sur le front depuis deux ans, alors qu'il a admis la semaine dernière que 617 000 Russes y combattent.