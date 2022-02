Guerre en Ukraine : les sanctions européennes pèsent sur la Russie

Depuis l'annonce des sanctions contre leurs banques, les Russes se précipitent vers les distributeurs, pour retirer de l'argent. Les dirigeants occidentaux ont travaillé durant tout le week-end afin que les mesures soient applicables au plus vite. Dès lundi 28 février, les réserves de la banque centrale russe à l'étranger sont bloquées. "Plus de la moitié des réserves de la banque centrale va être gelée, parce qu'environ la moitié de ces actifs se trouve dans des banques des pays du G7", a déclaré Josep Borrell, le chef de la diplomatie européenne.

La Russie face à l'inflation

Lundi 28 février, au matin, la monnaie russe a plongé de près de 30% face au dollar. "Les résidents et les investisseurs des pays occidentaux veulent absolument plus détenir du rouble, d'où ce repli de la monnaie tout à fait spectaculaire", explique Philippe Waechter, directeur de la recherche économique chez Ostrum Asset Management. Avec un rouble au plus bas, la Russie devra payer plus cher ses importations et faire face à l'inflation. Cette sanction s'ajoute à l'exclusion de la plupart de ses banques du réseau Swift, un système d'accélération des paiements entre banques internationales. Les pays occidentaux ont prévenu qu'ils prendraient d'autres mesures si la Russie ne cessait pas ses opérations militaires.