Guerre en Ukraine : les forces russes se rapprochent de Kiev et pourraient l'encercler rapidement

La pression s'accentue sur Kiev, "même si les apparences sont plutôt trompeuses", explique le journaliste Marc de Chalvron en direct de Kiev. "En ville, il n'y a pas eu de bombardement ces derniers jours. On n'entend même plus les sirènes résonner, alors qu'elles étaient encore très fréquentes il y a trois jours seulement. On est en fait en train d'assister à un encerclement progressif de la ville. Par le nord, où les troupes russes sont très proches, par l'est, où les chars russes contournent la ville de Kharkiv pour foncer vers la capitale et à l'ouest, où les combats font rage, à Irpin, qui n'est qu'à 15 kilomètres de Kiev".

Kiev encerclée d'ici quatre à cinq jours ?

"Parallèlement, les chars russes contournent cette zone de combat à l'ouest pour filer vers le sud. L'encerclement de Kiev paraît inévitable. Cela pourrait être une réalité d'ici quatre, cinq jours, d'après certains experts militaires - peut-être un peu plus en fonction de la vitesse de progression de l'armée russe, et ce malgré la résistance acharnée des Ukrainiens", conclut le journaliste.