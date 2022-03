Guerre en Ukraine : à Kiev, les rues sont désertes, la place Maïdan encadrée par des check-points

Lundi 7 mars, Russes et Ukrainiens doivent se réunir pour de nouvelles négociations, et la paix ne semble pas une option, aux vues des derniers événements. Dimanche 6 mars, Emmanuel Macron s’entretient avec Vladimir Poutine. Marc de Chalvron, envoyé spécial à Kiev, fait le point sur la situation dans la capitale ukrainienne.

"Nous sommes en plein centre-ville, place Maïdan, encadrée par des check-points, et les rues sont quasiment désertes, il y a très peu de circulation et c’est comme ça depuis plusieurs jours maintenant", décrit Marc de Chalvron, envoyé spécial à Kiev dimanche 6 mars. "On n’entend plus en revanche de sirènes résonner dans le ciel de la capitale ukrainienne", dit le journaliste.

"Tout le monde guette l’avancée des troupes au sol russes"

Cela ne signifie pas pour autant que la menace s’est éloignée, "que l’angoisse se soit évaporée. Tout le monde guette l’avancée des troupes au sol russes, au nord, à l’est et à l’ouest, où est en train de se dérouler une bataille très importante dans la ville d’Irpin", rapporte Marc de Chalvron. "Les Russes bombardent massivement cette ville, qui est vraiment un verrou stratégique sur la voie de la capitale ukrainienne, et il semblerait aux dernières nouvelles que les chars russes aient légèrement avancé autour de cette ville", indique le journaliste.