Guerre en Ukraine : l'exode des Ukrainiens vers la Pologne et la Moldavie

Une famille, avec deux enfants, a quitté Kiev (Ukraine) pour la Pologne, jeudi 24 février. Ils espèrent ensuite rejoindre Chypre, "le temps que la situation se calme un peu". "Mon mari me disait que je paniquais, que la guerre n'allait pas arriver. Et maintenant, c'est la réalité", déplore la femme. À Palanca, en Moldavie, 4 000 Ukrainiens ont franchi la frontière en moins d'une journée. Les autorités moldaves ont installé en urgence des centres d'accueil temporaires.

Neuf centres d'hébergement mis en place en Pologne

En Pologne, "des voitures ne cesse d'arriver", commente le journaliste Laurent Desbonnets, en duplex depuis la frontière entre la Pologne et l'Ukraine. "Bien souvent, on voit aussi souvent arriver des gens à pied, qui ont dû marcher pendant des heures, et qui sont ici pris en charge par les autorités polonaises", poursuit le journaliste. Si l'exode n'est pas encore "massif", les autorités s'attendent, dans les prochaines heures, "à des arrivées beaucoup plus nombreuses". Neuf centres d'hébergement et d'accueil ont été mis en place.