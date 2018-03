DIRECT. Présidentielle en Russie : les chiffres provisoires de participation en hausse par rapport à 2012

Retrouvez ici l'intégralité de notre live

: Prévue pour 2016, puis 2017, la couverture totale du réseau de la RATP devrait avoir lieu l’année prochaine. En cette mi-mars, plus de 60 stations du réseau RATP sont désormais couvertes en 4G selon le transporteur au Parisien.

: But de Cabella à la 79e minute, Saint Etienne mène 2-0 contre Guingamp ! Allez les BRETONS !

: L'étude a été menée auprès de 5 177 hommes et montre que les hommes ayant un faible nombre de spermatozoïdes sont 20% plus susceptibles d'avoir plus de graisse corporelle, une tension artérielle plus élevée et plus de "mauvais" cholestérol.

: Les hommes ayant un faible taux de spermatozoïdes sont plus susceptibles d'avoir des problèmes de santé, selon une étude à paraître citée par la BBC.

: Vladimir Poutine, 65 ans dont plus de 18 au pouvoir, a fait de la participation sa principale bataille et devrait remporter haut la main un quatrième mandat courant jusqu'à 2024. Notre journaliste Marie-Violette Bernard vous raconte comment l'homme est passé de chef des services secrets à indéboulonnable dirigeant au cœur de l'année 1999.









(BAPTISTE BOYER / FRANCEINFO)



: Les premiers sondages de sortie des urnes seront connus peu après 18 heures GMT, heure de la fermeture des derniers bureaux de vote dans l'enclave russe de Kaliningrad, avant que les résultats partiels ne soient donnés au cours de la nuit.

: Selon le journal russe Novaya Gazeta (en russe), Ksenia Sobtchak, candidate à la présidentielle, a confié à Alexeï Navalny il y a un mois, s'être présentée à l'élection car on lui avait promis "une énorme somme d'argent". La candidate réfute ces informations.









(SAUL LOEB / AFP)



: Il est 20 heures à Moscou, les bureaux de vote ferment. Selon la correspondante du Monde sur place, la participation est en hausse par rapport à 2012. Le principal opposant à Vladimir Poutine, Alexeï Navalny et la candidate en lice Ksenia Sobtchak envisagent une "annonce commune".

: Le patient, qui a fait "une crise de folie", a blessé "une médecin, deux infirmiers, un ambulancier et deux agents de sécurité". Le patient aurait réagi ainsi après qu'un médecin lui a parlé d'une éventuelle hospitalisation sous contrainte.

: Un patient, qui refusait le traitement proposé aux urgences de Riom (Puy-de-Dôme), a blessé six personnels de l'hôpital avant d'être maîtrisé et transféré au CHU de Clermont-Ferrand, informe France Bleu Pays d'Auvergne.

: Il n'y a pas qu'en France qu'il neige. Certaines régions d'Allemagne sont aussi recouvertes d'un manteau blanc, comme le montrent ces photos.

















(AFP)

: La campagne électorale de Donald Trump est de nouveau montrée du doigt. Hier, Facebook a annoncé avoir suspendu l'entreprise Cambridge Analytica, accusé d'avoir récupéré illégalement les données de millions d'utilisateurs pour aider le candidat républicain en 2016. Je vous explique la situation dans cet article.









(DADO RUVIC / REUTERS)



: Une sortie en ski de randonnée entre étudiants dans le massif de la Chartreuse (Isère) a viré au drame. Une avalanche a surpris le groupe. Un jeune Allemand a été tué, une Canadienne a été gravement blessée, selon Le Dauphiné.

: La comédienne Geneviève Fontanel, actrice de théâtre qui a été l'interprète de grands auteurs comme Cocteau, Pirandello ou Ionesco, est morte hier à l'âge de 81 ans, a indiqué sa famille à l'AFP.







(DELALANDE/SIPA)

: Bonsoir @anonyme. Le dépouillement a actuellement lieu dans les bureaux de vote, tous fermés depuis une heure. Sept communes sont concernées par cette élection législative partielle, soit environ 38 000 électeurs, note Mayotte la 1ère. Les premières estimations de participation sont déjà tombées : à 19 heures, elles sont de 30,35%. Les résultats officiels devraient être donnés dans la soirée. Je ne manquerai pas de vous tenir informé !

: Bonsoir, à quelle heure les premières estimations des partielles à Mayotte ?

: Connaissez-vous le genre "young adult" (jeune adulte) en littérature ? Venu des États-Unis, ce genre rencontre un grand succès en France auprès des 15-25 ans. La plupart des ouvrages sont des sagas fantastiques, mélangeant romance, thriller et science-fiction. Explications avec France 2.



<span id="selection-marker-1" class="redactor-selection-marker"></span>



(FRANCE 2)

: Le Paris SG a remporté la Coupe de la Ligue de handball pour la deuxième année consécutive en battant Toulouse, 40 à 30, en finale à Metz.

: Un peu plus d'un mois après sa médaille d'or olympique, la skieuse Perrine Laffont a remporté la Coupe du monde de bosses pour la première fois de sa carrière. La Française de 19 ans a terminé 2e de la dernière épreuve de la saison disputée à Megève (Haute-Savoie) mais elle devance l'Américaine Jaelin Kauf de 46 points au classement général.

: Les Verts ouvrent le score (1-0) grâce à un but de Subotic à la 29e minute, sur une passe de Beric.

: Une blague que certains ont jugé "un peu nulle", "pas très comique" voire "limite", alors que la famille de Johnny Hallyday est en conflit au sujet de l'héritage du chanteur. Sur Twitter, des internautes ont trouvé la blague "drôle et pas méchante", reprend le Huffington Post.

: Jeudi, Gad Elmaleh a fait une petite boutade à propos de David Hallyday sur son compte Instagram. "Au Maroc, comment surnomme-t-on David Hallyday ?", a interrogé l'humoriste de 46 ans en prenant l'accent "marocain" qu'il utilise parfois dans ses sketchs : "Breakfast... Parce que c'est le petit dé Johnny."



<span id="selection-marker-1" class="redactor-selection-marker"></span> (JE SUIS FRANCAIS/YOUTUBE)

: Des coupons de réduction pour des produits alimentaires, des "médailles", des sandwichs ou encore des billets pour des concerts ont aussi été distribués aux électeurs, selon des témoignages diffusés sur les réseaux sociaux.

: Golos s'est inquiétée notamment d'informations faisant état de contraintes exercées par des employeurs ou universités forçant employés et étudiants à voter non pas à leur lieu de domicile mais sur leur lieu de travail ou d'étude, "où l'on peut contrôler leur participation au scrutin".



<span id="selection-marker-1" class="redactor-selection-marker"></span>

: L'ONG Golos, spécialisée dans la surveillance des élections et qui dresse une carte des fraudes sur son site internet, fait état vers 15h GMT de 2 288 cas d'irrégularités tels que du bourrage d'urnes, des cas de votes multiples ou des entraves au travail des observateurs.

: Plusieurs centaines de cas de fraude ont déjà été rapportés, principalement à Moscou et sa région, ainsi qu'à Saint-Pétersbourg et en Bachkirie, dans l'Oural. De nombreuses photos et vidéos surréalistes ont ainsi été postées sur les réseaux sociaux, rapporte le Huffington Post.

: L'opposant numéro 1 de Vladimir Poutine, Alexeï Navalny (exclu de l'élection présidentielle), a partagé sur son compte Twitter des images de bourrages d'urnes dans les bureaux de vote. Dans une des vidéos, on voit une femme glisser un paquet de bulletins de vote dans une urne.



(ROB BANKS/YOUTUBE)

: Des consultations tous azimuts se succèdent dans l'espoir de concrétiser le projet de sommet historique entre le président américain Donald Trump et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. Ce dernier n'a pas confirmé officiellement son intention d'y participer.







(Jung Yeon-je / AFP)

: Un haut diplomate nord-coréen est arrivé en Finlande, selon des médias locaux et étrangers, où il doit rencontrer des responsables américains et sud-coréens pour des entretiens informels sur la situation dans la péninsule coréenne.

: "Tu benchmarkes la solution, j’attends ton feedback." La novlangue employée dans certaines entreprises, mélange d’acronymes, d’anglicismes et de concepts évanescents, crée une "insécurité linguistique" estime la sociologue Agnès Vandevelde-Rougale. "Bien souvent, dans cette façon de parler, la conflictualité est tue." Un entretien à lire dans Le Monde (article payant).







: La rencontre entre Metz et Nantes s'est achevée sur le score de 1-1. Saint-Etienne affronte désormais Guingamp à Geoffroy-Guichard pour la suite de la 30e journée.

: La société d'exploitation de la tour Eiffel annonce sur sa page Facebook la réouverture du monument à Paris jusqu'à 23 heures. Le monument est resté fermé ce matin en raison des conditions météorologiques.







(TOUR EIFFEL)

: Les jets d'œufs, de farine ou de mousse à raser ne sont désormais plus tolérés à Bastia. A l'occasion des fêtes de la Saint-Joseph, saint patron de la ville corse, la municipalité a pris un arrêté dans ce sens afin de faire cesser les traditionnelles batailles entre collégiens et lycéens, note France 3 Corse Via Stella.

: A Acoua, les neuf bureaux de vote ont été bloqués à l'ouverture, parfois fermés avec de la glue, selon la mairie. A Longoni, un journaliste a indiqué sur Twitter qu'il était "impossible d'atteindre le village". A 19 heures (heure locale), le taux de participation est de 30,35% informe Mayotte la 1ère.













: Les Mahorais sont appelés aux urnes pour une élection législative partielle organisée dans un contexte de forte crise sociale. Plusieurs incidents ont émaillé le scrutin, notamment à Mtsamboro, dands le nord-ouest de Grande-Terre où, dans deux bureaux de vote, "deux individus ont pris les urnes et sont partis, avant de revenir avec quelques minutes plus tard", a indiqué le maire de la commune.

: Une bouée destinée à surveiller les évolutions climatiques près du Groenland a été retrouvée sur une plage des Highlands, dans le nord de l'Ecosse, rapporte BBC News (en anglais). L'appareil avait été envoyé en mer en 2015 par l'université de New York puis perdue de vue. Elle aurait parcouru 1 768 kilomètres.

: "Le chef de groupe récupérait les mineurs, ils les déposaient dans une commune, ils les laissaient plusieurs jours pour aller cambrioler différentes villas, explique un gendarme.Ils devaient rentrer avec des bijoux, sinon ils étaient laissés sur place."

: Une véritable organisation de traite d'êtres humains a été découverte dans le Gard. Les gendarmes ont interpellé 20 membres d'un réseau soupçonné d'exploiter des mineures et d'avoir dirigé 1 500 cambriolages dans le sud de la France, a rapporté France 3 Occitanie.

: Dans un long message publié sur Twitter, Samy Naceri dément cette justification et assure que l'équipe du film ne "voulait pas de lui". "Ils m'ont fait croire depuis le début qu'ils ne voulaient pas de moi (...) Et ce n'est qu'une fois que les fans de la saga Taxi ont fait savoir leur mécontentement et leur étonnement face à mon absence, que j'ai reçu un coup de fil de Franck Gastambide".











(MAXPP)

: Le 14 avril prochain sortira Taxi 5 : la Relève, sans l'interprète de Daniel, Samy Nacéri. Le réalisateur du film, Franck Gastambide, a expliqué ce choix dans une interview à Première par le besoin de renouveler les personnages.





: Si le meilleur camembert du monde se trouve au Québec, le meilleur fromage du monde est L'Esquirrou-petit-ossau iraty, une tomme basque de Mauléon. Ce fromage a été élu lors du championnat du monde de fromages dans le Wisconsin, aux Etats-Unis, rapporte 20 Minutes.