Présidentielle en Russie : qui est Ksenia Sobtchak, l'opposante la plus proche et dangereuse de Vladimir Poutine ?

Dimanche, dès le premier tour de la présidentielle russe, Vladimir Poutine devrait être réélu pour un quatrième mandat. Face à lui, sept candidats ont été approuvé par le Kremlin. franceinfo dresse le portrait de la plus jeune et peut-être plus dangereuse : Ksenia Sobtchak.

Ksenia Sobtchak, candidate à l'élection présidentielle russe. (SAUL LOEB / AFP)