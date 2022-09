Désintox. Russie : les fausses vidéos du « Vodka-bataillon »

Ce sont des vidéos qui, dans le contexte angoissant de la guerre en Ukraine, ont fait sourire plus d'un internaute. Largement relayées sur les réseaux sociaux, elles sont censées montrer l'absence de sérieux des recrues russes, appelées suite à la « mobilisation partielle » annoncée par Vladimir Poutine. En cause : leur manque d’équipements, leur âge avancé, ou encore leur état d’ébriété, certains allant jusqu’à parler de « vodka-bataillon ».

Or, bon nombre de ces séquences n’ont rien à voir avec la mobilisation décrétée en Russie.

C’est le cas de cette vidéo montrant un soldat incapable de marcher au pas qui circule depuis au moins 2019 sur le net.

Même chose pour ce film d’un homme armé d’un fusil d’assaut et tenant un drapeau tricolore qui ouvre le feu en titubant, avant de recevoir des tirs. La séquence est régulièrement partagée depuis le début du conflit, et est donc sans rapport avec la mobilisation.

Autre exemple, ces images partagées à titre satirique par certains, mais que d’autres prennent au sérieux, où des policiers russes fouillent un appartement, et découvrent un homme caché dans un réfrigérateur. Vieille de plus de 7 ans, elle n'a rien à voir avec la guerre en Ukraine, elle montrerait, d’après la presse locale, la traque d'un délinquant recherché pour vol et retrouvé dans le frigo de sa mère.

Dernière vidéo, enfin, où un homme saoul se frappe la tête contre un capot de voiture, de 2019, comme l'a démontré l’internaute @CharlieBismuth dans un tweet. Soit bien avant l'invasion russe en Ukraine.

