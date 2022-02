Crise en Ukraine : "Vladimir Poutine a tout préparé pour une guerre", réagit l'eurodéputée Nathalie Loiseau

Nathalie Loiseau, eurodéputée Renew-LREM, présidente de la sous-commission "Sécurité et Défense" au Parlement européen, et ex-ministre chargée des Affaires européennes, estime lundi 21 février au soir sur franceinfo que "Vladimir Poutine a tout préparé pour une guerre", en reconnaissant l'indépendance des régions séparatistes de l'Ukraine.

>>>Conflit entre l'Ukraine et la Russie : Vladimir Poutine reconnaît l'indépendance des territoires séparatistes prorusses du Donbass

franceinfo : Vous vous attendiez à cette situation, cette reconnaissance de l'indépendance des régions séparatistes de l'Ukraine ?

Nathalie Loiseau : Ce qu'on voit depuis plusieurs jours, plusieurs semaines, et avec beaucoup plus d'ampleur encore aujourd'hui, c'est que Vladimir Poutine est dans une espèce de spirale de provocation. Il a tout préparé pour une guerre. Emmanuel Macron, et les Occidentaux en général, lui font des propositions pour éviter la guerre et aller vers la diplomatie, et il monte encore le niveau de la provocation.

Vladimir Poutine ne cherche-t-il pas à faire monter les enchères ?

Il veut faire une pression maximum sur l'Ukraine pour, soit conduire l'Ukraine à répliquer militairement et il pourra dire "ce n'est pas moi", soit s'imposer comme le protecteur des républiques autoproclamées et continuer à agresser l'Ukraine, soit essayer de faire sauter le régime de Volodymyr Zelenski. Ce que Vladimir Poutine ne supporte pas, c'est cette Ukraine démocratique qui regarde vers l'Europe. C'est le contraire de ce qu'il a fait de la Russie. Depuis qu'il est au pouvoir, il a transformé la Russie en pays de plus en plus isolé, replié et déclassé aujourd'hui. Il a en face de lui une Ukraine qui veut autre chose. Et maintenant, il est prêt à tout pour l'en empêcher.

Quelles sanctions faut-il selon vous ?

Il faut évidemment une réaction extrêmement ferme, extrêmement unie des Européens et des Américains. Je suis évidemment favorable à ce qu'il y ait dès à présent des sanctions économiques. Nous n'avons jamais dit que nous allions partir en guerre en Ukraine. Nous avons dit en revanche que nous allions aider l'armée ukrainienne et il faut naturellement le faire. Certains pays européens envoient du matériel militaire. Il a aussi été décidé d'aider à la formation des officiers ukrainiens. [...] L'Ukraine ne menace personne. Elle doit pouvoir défendre sa souveraineté, son intégrité, à un moment où le discours mené par Vladimir Poutine est extrêmement menaçant.