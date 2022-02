Ukraine : les députés russes demandent à Poutine de reconnaître l'indépendance des territoires séparatistes prorusses de Donetsk et de Lougansk

La Douma souhaite que les régions sécessionnistes prorusses de Donetsk et de Lougansk, situées dans le Donbass, dans l'est de l'Ukraine, soient reconnues par Vladimir Poutine comme des "Etats indépendants et souverains". Les députés ont adopté, mardi 15 février, une résolution en ce sens, qui sera immédiatement envoyée au président de la Fédération de Russie, selon plusieurs médias russes, dont l'agence Tass et Ria Novosti (en russe). Dans le détail, 351 députés ont voté en faveur de ce texte, présenté par le Parti communiste, 16 ont voté contre et un s'est abstenu.

Cette initiative parlementaire survient dans un contexte éminemment tendu entre la Russie et l'Ukraine. Les deux républiques populaires autoproclamées de Donetsk et Lougansk, qui ont déclaré unilatéralement leur indépendance en 2014, sont occupées en partie par des séparatistes prorusses et affrontent, avec le soutien de Moscou, l'armée ukrainienne depuis huit ans. Quelque 13 000 personnes ont perdu la vie dans le conflit.

Une reconnaissance serait un casus belli pour Kiev

"Washington fait monter la tension, fournit des armes à l'Ukraine avec les autres pays européens, et Kiev continue de ne pas respecter les accords de Minsk", a écrit sur Telegram le président de la Douma, Viacheslav Volodine. "Tout cela fait peser des menaces et des risques sur la vie de nos concitoyens et compatriotes vivant en République populaire de Donetsk et République populaire de Lougansk."

La Russie dénonce régulièrement la présence des soldats ukrainiens le long de la ligne de démarcation du Donbass.

Une éventuelle reconnaissance de ces régions sécessionnistes représenterait un très sérieux casus belli dans la région. Kiev, d'ailleurs, a déjà fait savoir qu'une telle reconnaissance mettrait "de facto" Moscou hors des accords de Minsk-2. Ce texte, signé en 2014 par les quatre parties concernées (Ukraine, Russie, républiques autoproclamées de Donetsk et de Lougansk), avait permis de mettre un terme à l'essentiel des combats très violents en Ukraine orientale. Signés sous médiation franco-allemande, ils prévoient à terme le retour de ces territoires sous le contrôle de Kiev.