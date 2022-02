Ukraine : le Donbass, une région dévastée par la guerre

Sur des centaines de mètres, on ne voit que des toits effondrés et des façades éventrées. Dans le petit village d'Oktyabrsky (Donbass), entre 2014 et 2015, les combats pour prendre l'aéroport ont été particulièrement violents. Aujourd'hui, Oktyabrsky a des allures de village fantôme. "L'Ukraine a détruit le Donbass", témoigne une habitante.

Des habitants contraints de rester

Depuis huit ans, une partie de ce territoire est contrôlée par des séparatistes pro-russes. Les affrontements avec les forces ukrainiennes se poursuivent le long de la ligne de contact entre le Donbass et l'Ukraine. Dans le village d'Oktyabrsky, une habitante est contrainte, faute de moyens, de rester à deux kilomètres de la ligne de front. Dans sa cave, elle a aménagé un abri de fortune où sa famille se cache à la moindre alerte. Une nouvelle église est en construction, après que celle du village a été détruite en 2014-2015.