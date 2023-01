Visée par des sanctions, la chaîne RT France, branche française du média russe RT, annonce sa fermeture

Les comptes bancaires de l'entreprise ont été gelés, en application de sanctions européennes contre la Russie.

Clap de fin pour RT France. La présidente de la branche française de la chaîne russe RT a annoncé sa fermeture samedi 21 janvier. "Après cinq années d'acharnement, les autorités au pouvoir sont donc parvenues à leurs fins : la fermeture de RT France", a écrit Xenia Fedorova sur Twitter. Un peu plus tôt dans la journée, Moscou avait promis de prendre des mesures de rétorsion contre les médias français en Russie, après que les comptes bancaires de RT France ont été gelés.

Interrogé par l'AFP, le ministère français de l'Economie a répliqué que les avoirs de la chaîne avaient été gelés en application des sanctions européennes les plus récentes et non à l'initiative directe de l'Etat français.

Accusés d'être des instruments de "désinformation" du Kremlin, les médias Sputnik et RT (y compris sa version francophone RT France) ont été interdits de diffusion dans l'Union européenne depuis le 2 mars 2022, à la télévision comme sur internet, à la suite d'un accord des Vingt-Sept peu après le début du conflit en Ukraine. Saisie par RT France, la justice européenne avait confirmé cette décision en juillet.