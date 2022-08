VIDEO. Retour sur le destin de Mikhaïl Gorbatchev, dernier dirigeant d'URSS, mort à 91 ans

Il a marqué l'histoire de son pays et celle du monde. Mikhaïl Gorbatchev, dernier dirigeant de l'URSS est mort, mardi 30 août. Fils d'agriculteur né dans le sud-ouest de la Russie en 1931, il a grimpé petit à petit les échelons du parti communiste, et en devient le secrétaire général en 1985, à la mort de Konstantin Tchernenko. Homme de réformes, il arrive au pouvoir avec un objectif : sauver le régime soviétique par la démocratie. Il lance alors la glasnost (la transparence) et la perestroika (la reconstruction). Des millions de Soviétiques découvrent alors des libertés inédites, mais aussi les pénuries, le chaos économique et les révoltes nationalistes.

Mikhaïl Gorbatchev était aussi celui qui ordonna la fin de la campagne militaire soviétique en Afghanistan, et laissa le mur de Berlin tomber, avant de quitter le pouvoir en 1991. Apprécié à l'Ouest et critiqué dans son pays, il est perçu comme l'homme qui a libéré son pays du passé, mais a échappé à lui trouver un avenir.

Prix Nobel de la paix en 1990 pour son rôle dans la fin de la confrontation Est-Ouest au siècle dernier, l'ancien dirigeant a passé les 20 dernières années en retrait de la politique tout en faisant régulièrement entendre sa voix, inquiet des nouvelles tensions avec Washington.