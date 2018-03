VIDEO. Regardez en avant-première le documentaire "La Vengeance de Poutine"

A quelques jours d’une élection présidentielle jouée d’avance, La Vengeance de Poutine raconte les coulisses d’une partie de poker entre les hauts dirigeants de la planète et Vladimir Poutine, de sa réélection à la tête de la Russie, en 2012, à aujourd'hui. Ce documentaire réalisé par Antoine Vitkine est l’histoire d’une revanche, celle d’un homme et d’un pays qui reviennent de loin. Il est à voir en avant-première samedi 10 et dimanche 11 mars, sur notre site franceinfo.fr, puis mercredi 14 mars à 20h50 dans "Le Monde en face" sur France 5.

Affrontements, négociations, manipulations

En 2012, Vladimir Poutine est contesté par des manifestants qu’il estime manipulés par les Etats-Unis. A la tête d’un pays dominé par l’Occident, et cerné par l’Otan, humilié par Obama après l’annexion de la Crimée, puis sanctionné et isolé sur l’échiquier, six ans plus tard, le président russe tient sa revanche. Il est parvenu à faire chuter son ennemie jurée Hillary Clinton, et à favoriser la victoire de Donald Trump. L’homme fort du Kremlin est aujourd’hui devenu incontournable en Syrie, en Ukraine et ailleurs.

Ce documentaire raconte six années d'affrontements, de coups de poker, de négociations et de manipulations, grâce à des témoins comme François Hollande, Laurent Fabius, Antony Blinken, conseiller de Barack Obama, ou encore Vladimir Iakounine, membre du premier cercle de Vladimir Poutine.