VIDEO. Rebondissement dans l'affaire Skripal au Royaume-Uni

Nouvelles révélations dans l'enquête sur la tentative d'assassinat, en mars dernier, de l'ex-espion russe Serguei Skripal et de son épouse. Des révélations de la police britannique et de Theresa May ont permis d'identifier deux suspects qui appartiendraient au "service militaire de Russie", nous explique Arnaud Comte, le correspondant de France Télévisions au Royaume-Uni.

Selon la première ministre britannique, cette opération avait été "validée par le Kremlin " : une déclaration qui n'améliore pas les relations entre ces deux pays, déja mises à mal lors du renvoi de 23 diplomates russes du Royaume-Uni suite à la mort de Skripal.

Révélation sur la mort de Serguei Skripal et détérioration des relations britanico-russes, Julien Benedetto et Arnaud Comte répondent à vos questions dans "un oeil sur le monde".