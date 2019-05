Tourisme : quelles nationalités visitent la France ?

Paris reste bien sûr la destination privilégiée des touristes, mais ce n'est pas la seule. La France reçoit du monde dans plusieurs de ses régions. "Au-delà des monuments historiques, ce qui attire aussi les touristes, ce sont les lieux qu'ils connaissent bien par le biais du petit et du grand écran. Par exemple, le Mont-Saint-Michel est très visité par les Sud-Coréens, une série romantique tournée là-bas a suscité leur intérêt. Les Chinois (...) visitent aussi les champs de lavande de Valensol en Haute-Provence, où un téléfilm avec une histoire d'amour a été tourné. Enfin, le sud-ouest et son art de vivre séduisent davantage les Anglais et aussi les Hollandais", détaille Luc Bazizin en plateau.

Des achats "made in France"

Une fois en France, ces touristes visitent principalement les sites culturels ou les parcs de loisirs, selon Luc Bazizin. "Ils viennent aussi pour notre gastronomie et le 'made in France' les attire particulièrement puisqu'ils consacrent un tiers de leur budget shopping à cette dépense", précise le journaliste. Au total, ils dépensent 40 milliards d'euros dans notre pays. Pour la durée du voyage, les plus longs sont les Américains et les Russes avec 9 jours en moyenne, suivis par les Japonais et les Chinois, avec 6 jours.