Russie : Vladimir Poutine se présente pour un 4e mandat

Après ses deux premiers mandats, en 2008, Vladimir Poutine a passé la main à sa doublure, Dmitri Medvedev. Vladimir Poutine devient alors Premier ministre et continue à piloter en sous-marin. À la fin du mandat de Medvedev en 2012, Poutine peut se présenter une troisième fois et il remporte l'élection dès le premier tour avec 63% des voix ! Avec une opposition muselée, il faut dire que c'est plus facile.

Staline presque dépassé

Au moment où Vladimir Poutine retrouve son trône, il en profite pour rallonger le mandat de quatre à six ans. Et le voilà à nouveau candidat en 2018. Si le président sortant de la Russie est réélu, ce qui est fort probable, vu que ses méthodes n'ont pas trop changé, il aura passé 24 ans au pouvoir, égalant quasiment le record de longévité d'un autre dirigeant russe, Joseph Staline.