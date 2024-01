Reportage Russie : 100 ans après sa mort, Lénine reste "un personnage très controversé"

Chaque année, des centaines de milliers de Russes passent quelques minutes dans le silence du mausolée de Lénine, sur la place Rouge à Moscou, pour apercevoir la momie du révolutionnaire éclairée dans son sarcophage de verre. Tatiana, originaire de Sibérie, en a fait la première étape de son séjour dans la capitale, par curiosité surtout : "C'est un personnage très controversé, mais il fait partie intégrante de l'histoire russe. Une page de l'histoire que toutes les générations devraient connaître".

Les propos de Tatiana traduisent bien la relation ambiguë qu'entretiennent les Russes de 2024 avec Lénine, 100 ans après sa mort, le 21 janvier 1924. D'après les sondages, ils sont plus nombreux à considérer Staline comme le vrai héros de l'Union soviétique, le vainqueur de la Seconde Guerre mondiale. Pour autant, les statues de Vladimir Ilitch Oulianov, dit Lénine, trônent toujours par milliers dans toute la Russie, alors qu'elles ont été déboulonnées un peu partout dans les anciennes républiques soviétiques.

"Malheureusement, il n'y a pas eu de remise en question sérieuse du passé en Russie", déplore Jan Ratchynski, qui dirigeait l'ex-ONG Memorial, dissoute en 2021 par le pouvoir russe.

"Lénine était un criminel et Staline était un criminel de guerre. Tout cela, on ne peut plus le dire aujourd'hui. Et sans ce travail de compréhension du passé, nous ne pourrons pas avancer".