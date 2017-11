VIDEO. La Syrie à l'aube d'une difficile reconstruction

Quatre semaines après la libération de Raqqa, la ville syrienne est toujours figée. "Dans cette rue, il y avait des boutiques touristiques, des marchands de tissus, des bureaux de change, des bijoutiers", énumère ce Syrien en désignant des débris de pierre et des bâtiments éventrés. Sur la Place de l'Horloge, les habitants cachaient les yeux de leurs enfants lorsqu'ils traversaient. Les hommes de Daesh y exposaient les cadavres de leurs opposants en les crucifiant. La majorité de la ville de Raqqa est toujours minée.

La Russie tire les ficelles en coulisse

La vie reprendra-t-elle un jour et qui reconstruira la ville ? Cette question est à l'image de la situation actuelle en Syrie. La coalition internationale et la Russie ont contribué à repousser les groupes jihadistes, mais le pays est fragmenté. Mardi 21 novembre, le président Bachar Al-Assad a été reçu par Vladimir Poutine à Sotchi (Russie). Le président russe souhaite être l'artisan de la reconstruction politique en Syrie. La guerre aurait fait 450 000 morts et disparus en Syrie depuis le début de la guerre en 2011, selon l'Observatoire syrien des droits de l'Homme.

