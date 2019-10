La Russie découvre cinq nouvelles îles à cause du réchauffement climatique

Des images satellites avaient révélées, fin août, ces terres dont la taille avait été évaluée entre 900 et 54 000 m2.

La Russie est déjà le pays le plus vaste du monde. Et sa superficie s'agrandit encore. Mardi 22 octobre, la Marine a annoncé avoir localisé dans l'océan Arctique cinq petites îles révélées par le recul des glaces dû au changement climatique. L'existence de ces nouveaux territoires, situés dans une baie au large de l'archipel de la Nouvelle-Zemble, à l'extrême nord de la Russie, a été confirmée par une expédition maritime sur place en août et septembre. Ces îles avaient été prises auparavant pour des glaciers.

Un nom qui reste à définir

Des images satellites avaient révélées, fin août, ces terres dont la taille avait été évaluée par la flotte russe entre 900 et 54 000 m2 (près de huit terrains de football). Entre 2015 et 2019, la fonte des glaces en Arctique a été la plus importante jamais enregistrée, selon un rapport de l'ONU sur le réchauffement climatique publié en septembre.

Dans ce contexte, la Russie a ouvert ces dernières années une série de bases militaires et scientifiques en Arctique, alléchée par la possibilité d'établir une route commerciale inédite et d'exploiter des sources d'hydrocarbures jusqu'alors inaccessibles. Les autorités russes ont indiqué que ces territoires seraient baptisés prochainement.